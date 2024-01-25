ЕБРР выделил Украине более 2 млрд евро в 2023 году

Европейский банк реконструкции и развития в 2023 году предоставил Украине рекордные 2,1 миллиарда евро.﻿, сообщает Экономическая правда.

В 2022 году ЕБРР предоставил Украине 1,7 млрд евро и уже в октябре 2023 года превысил свою цель инвестировать 3 млрд евро в Украину в течение 2022-23 годов.

Также в прошлом году управляющие финучреждения приняли решение увеличить оплаченный капитал Банка на 4 млрд евро до 34 млрд евро с целью оказания дальнейшей поддержки Украине.

"Инвестиции в Украину во время войны планируется продолжать на уровне около €1,5 млрд в год, при этом увеличение капитала дает возможность удвоить этот объем, когда наступит время для восстановления" , - добавили в пресс-службе организации.

С начала большой войны ЕБРР также удалось мобилизовать для Украины около 1,6 млрд евро донорских средств, включая нефинансируемые гарантии. Почти половину донорских ресурсов предоставил ЕС, значительные взносы также сделали отдельные доноры, в том числе Канада, Норвегия, Испания и Нидерланды.

"Приближается уже третий год войны в Украине. ЕБРР продолжает поддерживать экономику и народ страны в эти сложные времена. Обеспечение дальнейшего функционирования частных компаний и критической инфраструктуры является чрезвычайно важным для способности страны вести войну и готовиться к восстановлению. Благодаря поддержке своих акционеров ЕБРР сможет и в дальнейшем активно инвестировать и поддерживать Украину" , - сказала Президент ЕБРР Одиль Рено-Басо.

ЕБРР сейчас имеет 5 приоритетных сфер инвестиций в Украине: энергетическая безопасность, жизненно важная инфраструктура, продовольственная безопасность, торговля и поддержка частного сектора.