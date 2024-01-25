В Сенате США считают, что приближаются к принятию помощи Украине каждый день

Американские законодатели продолжают дискуссии о принятии законодательства по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню и усилению безопасности на южной границе США, сообщает Голос Америки.

"Просто сейчас участники переговоров в Сенате с обеих сторон настойчиво работают над утверждением еще одного раунда помощи Украине путем финализации нашего дополнительного пакета национальной безопасности. С каждым днем мы становимся ближе, есть еще проблемы , которые нужно решить. Но одно можно сказать наверняка: мы продолжим это делать" , - заявил лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер.

В своем выступлении в Сенате демократ напомнил, что последний пакет оборонной помощи Украине на 250 миллионов долларов, включавший необходимые для ВСУ 155-мм боеприпасы, был объявлен почти месяц назад, и с тех пор правительство США за неимением принятого в Конгрессе финансирования не могло прислать Киеву ни одной дальнейшей поддержки.

"С начала войны Путин сделал ставку на то, что рано или поздно Соединенные Штаты сдадутся. Они сомневаются в решимости Запада. Они сомневаются в американской силе. Сенат обязан убедиться, что Путин пожалеет о том дне, когда поставил под сомнение решимость Америки... Мы обязаны помогать нашим друзьям, которые борются за свое выживание. Надо завершить работу над дополнением. Мы еще не достигли этого, но будем работать дальше" , - сказал Шумер.

Между тем в своем выступлении лидер меньшинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл подверг критике президента Джо Байдена "за то, что он не сделал больше, чтобы дать нашим друзьям решающее преимущество против агрессии Путина, и за то, что он не инвестировал более серьезно в восстановление военной силы Америки".

"Но я никогда не обманывался относительно того, почему Америка поддерживала борьбу Украины. Здесь никогда речь не шла о благотворительности. Это в прямых интересах Соединенных Штатов, чтобы авторитаристы не чувствовали себя в праве переписывать границы силой. В наших интересах помочь снизить уровень армии великого противника, не жертвуя для этого жизнями американцев" , - сказал Макконнелл.

Республиканец приветствовал объявление о военной поддержке для Украины со стороны европейских стран и НАТО и подчеркнул, что "усилия Запада по сдерживанию и защите от наших противников - в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе" требуют привлечения Америки и инвестирования США в собственные вооруженных сил и оборонной промышленности. По его словам, это поможет сделать принятие законодательства, включающего и помощь Украине.