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Перерегистрацией авто в "Дії" воспользовались 10 тысяч раз

Перерегистрацией авто в "Дії" воспользовались 10 тысяч раз
Фото: Pixabay

В приложении "Дія", по последним данным, уже совершено 10 тысяч перерегистраций транспортных средств. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко, сообщает Укринформ.

"Есть одна интересная функция, о которой сейчас все говорят, и она достаточно актуальна – это перерегистрация транспортного средства, фактически – реализация транспортного средства. Вы знаете, что эта функция была введена с 20 декабря. И именно сегодня была осуществлена 10-тысячная перерегистрация транспортного средства в "Дії", - рассказал он.

По словам Тимченко, в МВД уверены, что количество переоформлений в электронном виде будет только увеличиваться.

"Мы говорим о том, что 10 тысяч транспортных средств было перерегистрировано с 20 декабря… Каждое действие требует присутствия двух граждан, поэтому фактически 20 тысяч граждан получили сервисные услуги, не обращаясь в сервисные центры", - отметил замминистра.

Он выразил уверенность, что сервисные центры потребуются и дальше, например, чтобы уточнять информацию о транспортных средствах.

"Мы говорим о 10 тысячах перерегистрированных транспортных средств, но также остается большой отклоняющийся процент - в первую очередь из-за того, что есть информация об обременении на транспортное средство", - пояснил Тимченко.

Замминистра проинформировал, что в МВД полностью интегрирована информация с базами данных Министерства юстиции, и если граждане пытаются продать, перерегистрировать транспортное средство, а на нем есть обременение, то поступает отказ в электронной перерегистрации, и два человека должны обратиться непосредственно в сервисный центр.

Отвечая на вопрос, сколько времени занимает процесс перерегистрации автомобиля, если на нем нет отягощений, Тимченко уточнил, что этот процесс может занять до 15 минут.

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