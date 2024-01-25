В Украине из-за непогоды без электричества 45 населенных пунктов – Минэнерго

Из-за непогоды в Украине обесточены 45 населенных пунктов в трех областях – Закарпатской, Львовской и Кировоградской.﻿ Об этом заявили в министерстве энергетики, сообщает Экономическая правда.

"На Закарпатье без электроснабжения 25 населенных пунктов (более 7,3 тысяч потребителей), на Львовщине – 17 населенных пунктов (1700 потребителей), в Кировоградской области – 400 потребителей в трех населенных пунктах" , – говорится в сообщении.

В Харькове энергетики продолжают устранять последствия вражеских обстрелов, произошедших 22 января. Напряжение подали на щитовые 6-ти пятиэтажных домов. Остаются обесточенными более 700 потребителей. Вопрос о подключении непосредственно квартир будет решаться с учетом технических требований для подключения.

За прошедшие сутки в Харьковской области заживили почти 2 тысячи точек учета. На утро остаются обесточенными более 16,4 тысяч потребителей. Также есть информация об обстрелах ряда населенных пунктов – предварительно без напряжения осталось почти 2 тысячи потребителей.