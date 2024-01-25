Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе атаковала СБУ – СМИ

Нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе стал очередной целью Службы безопасности Украины. Там произошел мощный пожар. Об этом сообщили собственные источники, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.

По данным собеседников, беспилотники Службы безопасности атаковали этот важный для врага объект. После двух мощных взрывов в ночь на 25 января там начался масштабный пожар.

Как отмечают собеседники, была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно вакуумная и атмосферная колонны.