Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе атаковала СБУ – СМИ
Нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе стал очередной целью Службы безопасности Украины. Там произошел мощный пожар. Об этом сообщили собственные источники, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.
По данным собеседников, беспилотники Службы безопасности атаковали этот важный для врага объект. После двух мощных взрывов в ночь на 25 января там начался масштабный пожар.
Как отмечают собеседники, была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно вакуумная и атмосферная колонны.
"СБУ бьет вглубь РФ и продолжает атаки на объекты, не только имеющие важное значение для экономики России, но и обеспечивающие топливом вражеские войска. Продолжение следует много сюрпризов, системная работа продолжается", - сообщает источник.