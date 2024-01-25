Венгерский парламент не будет собираться вне очереди для вступления Швеции в НАТО

Парламент Венгрии не будет собираться на внеочередное заседание для того, чтобы рассмотреть вопрос ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Об этом заявил спикер венгерского парламента Ласло Кёвер, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос о внеочередном заседании, он сказал:

"Я не сомневаюсь, что одна из оппозиционных партий – которые не всегда служат венгерским интересам – попытается созвать его, вероятно, это будет безуспешно".

По словам спикера, он не чувствует неотложности по рассмотрению вопроса шведской заявки, и не думает, что "существует какая-то исключительная ситуация".

До недавнего времени Турция и Венгрия остались единственными союзниками в НАТО, которые еще не ратифицировали членство Швеции.

Однако Великое национальное собрание Турции вечером 23 января после многочасовых дебатов одобрило ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.