В "Укрпочте" технический сбой: в отделениях доступны две услуги

В IT-системах "Укрпочты" произошел технический сбой в четверг, 25 января. Сейчас в отделениях есть возможность только выдавать посылки и принимать платежи, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"В наших IT-системах произошел значительный технический сбой. Наши специалисты активно работают над устранением проблемы и восстановлением полноценной работы, но это может занять некоторое время" , - говорится в сообщении.

В отделениях сейчас есть возможность выдавать посылки и принимать платежи. Предоставление других услуг возобновится впоследствии. ⠀