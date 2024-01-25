В "Укрпочте" технический сбой: в отделениях доступны две услуги
В IT-системах "Укрпочты" произошел технический сбой в четверг, 25 января. Сейчас в отделениях есть возможность только выдавать посылки и принимать платежи, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
"В наших IT-системах произошел значительный технический сбой. Наши специалисты активно работают над устранением проблемы и восстановлением полноценной работы, но это может занять некоторое время", - говорится в сообщении.
В отделениях сейчас есть возможность выдавать посылки и принимать платежи. Предоставление других услуг возобновится впоследствии. ⠀