В системе "Шлях" произошел технический сбой
Система "Шлях" перестала работать 25 января. ПРичиной тому стал сбой в работе дата-центра. Об этом сообщили в "Укртрансбезопасности", пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Из-за технического сбоя работы дата-центра временно отсутствует доступ к системе "Шлях" и официальному сайту "Укртрансбезопасности", - говорится в сообщении.
Как отмечается, технический отдел решает проблему.
"Система возобновит работу в ближайшее время. Извините за неудобства. О возобновлении входа в систему "Шлях" сообщим", - добавляют в ведомстве.