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В системе "Шлях" произошел технический сбой

В системе "Шлях" произошел технический сбой
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Система "Шлях" перестала работать 25 января. ПРичиной тому стал сбой в работе дата-центра.﻿ Об этом сообщили в "Укртрансбезопасности", пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Из-за технического сбоя работы дата-центра временно отсутствует доступ к системе "Шлях" и официальному сайту "Укртрансбезопасности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, технический отдел решает проблему.

"Система возобновит работу в ближайшее время. Извините за неудобства. О возобновлении входа в систему "Шлях" сообщим", - добавляют в ведомстве.

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