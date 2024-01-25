В системе "Шлях" произошел технический сбой

Система "Шлях" перестала работать 25 января. ПРичиной тому стал сбой в работе дата-центра.﻿ Об этом сообщили в "Укртрансбезопасности", пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Из-за технического сбоя работы дата-центра временно отсутствует доступ к системе "Шлях" и официальному сайту "Укртрансбезопасности" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, технический отдел решает проблему.