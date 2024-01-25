Украина будет делать все для продолжения обмена пленными – омбудсмен

Украина не может спрогнозировать, будет ли Россия соглашаться на обмены военнопленными после падения Ил-76 24 января, но будет делать все возможное, чтобы и в дальнейшем возвращать домой удерживаемых в РФ украинских граждан, заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"(О том обмене, который не состоялся 24 января и о дальнейших обменах − ред.) не могу публично комментировать, но большая команда Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными постоянно проводит всю работу, чтобы происходили обмены. Но не забывайте, с кем мы пробуем договориться − с РФ. Они как коварно воюют против нас, так и коварно договариваются" , – сказал Лубинец.

Он добавил, что Россия не отказались от использования темы военнопленных и родственников военнопленных против украинской власти и для дестабилизации ситуации.

Лубинец сообщил, что 24 января действительно планировали очередной обмен.

"Я могу подтвердить информацию, что действительно обмен планировался. И как всегда представители нашей институции присутствовали. Мы это делаем для того, чтобы сразу проводить анализ состояния наших героев, которые возвращаются из плена. Также мы официально фиксируем условия удерживания Украиной российских военнопленных, мы делаем официальный отчет, который затем предоставляем международным организациям, чтобы потом юридически опровергать все незаконные заявления РФ, что якобы мы недостойно обращаемся с российскими пленными" , – добавил он.

Комментируя ситуацию с Ил-76, который разбился в России 24 января, Лубинец напомнил, что согласно Женевской конвенции всю ответственность за жизнь и здоровье военнопленных несет страна, которая держит их в плену − следовательно, в этом случае ответственность несет Россия.

"Россия должна была сообщить представителям Международного Красного Креста, что они будут транспортировать военнопленных, и таким образом делается вся юридическая работа, чтобы обеспечить достойные условия транспортировки, а также безопасность во время маршрута" , – сказал омбудсмен.

По словам Лубинца, в истории с падением Ил-76 показательно то, что Россия заранее развернула информационную кампанию против Украины.

"Потому что, например, меня очень удивили такие быстрые реакции со стороны РФ. У меня сразу возникли параллельные ассоциации со взрывом в Еленовке. Дежавю. Мы это уже проходили" , − отметил Лубинец.

Он добавил, что Украина будет требовать прозрачного международного расследования. В частности, 25 января он отправит письма в ООН и в Международный комитет Красного Креста.

"Относительно международного расследования − я верю, что мы со своей стороны будем делать все, чтобы оно состоялось. Но я убежден, что, как и со случаем в Еленовке, так же и здесь россияне будут делать громкие заявления, никого не допустят и не передадут никаких материалов" , − подытожил Лубинец.

Ранее омбудсмен сообщил, что Украина пока не увидела никаких признаков того, что на военном самолете Ил-76, который разбился в Белгородской области РФ, находилось большое количество военнопленных, о чем заявляло Минобороны РФ и другие представители страны-агрессора.