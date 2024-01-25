iPhone впервые стал самым популярным в Китае – Bloomberg

iPhone впервые стал самой популярной серией смартфонов в Китае, хотя продажи снизились из-за конкуренции отечественных брендов и правительственных ограничений на технологии Apple. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лига.net.

По данным IDC, продажи iPhone превысили всех конкурентов в четвертом квартале 2023 года, а также за весь год в целом. Рынок смартфонов в Китае в целом уменьшился, особенно из-за слабого восстановления экономики и возвращения Huawei к лидерству благодаря новым моделям.

Apple также получила титул крупнейшего продавца смартфонов в мире, но продажи iPhone 15 могут столкнуться с понижением спроса в Китае, в частности из-за правительственных ограничений по использованию иностранных устройств. Китайские ведомства и государственные компании также приказали своим сотрудникам не использовать иностранные технологии, что может повлиять на продажи iPhone в чувствительных секторах.