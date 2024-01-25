Разведка Британии проанализировала проблемы с отоплением в России
Разведка Великобритании обратила внимание на перебои с отоплением и электроснабжением в ряде регионов РФ в последние месяцы, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны о российско-украинской войне за 25 января.
В ведомстве напомнили, что проблема с отоплением в регионах РФ особенно обострилась на фоне минусовых температур и российской политики военного времени.
Как отмечает разведка, РФ предпочитает финансировать военные расходы, а не общую государственную инфраструктуру, особенно после полномасштабного вторжения в Украину.
Многим региональным правительствам РФ предложили взять финансировать местные добровольческие формирования, что, вероятно, привело к перенапряжению их бюджетов и необходимости сокращения расходов на содержание инфраструктуры.
Кроме того, мобилизация, вероятно, привела к дефициту рабочей силы во всех сферах, включая квалифицированных инженеров-теплотехников и сантехников.
"Президент РФ Владимир Путин попросил министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова обеспечить подачу тепла и электроэнергии жителям. Решение этой проблемы, вероятно, является ключевым вопросом для Путина в преддверии предстоящих президентских выборов в России", – говорится в обзоре.