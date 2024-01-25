Разведка Британии проанализировала проблемы с отоплением в России

Разведка Великобритании обратила внимание на перебои с отоплением и электроснабжением в ряде регионов РФ в последние месяцы, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны о российско-украинской войне за 25 января.

В ведомстве напомнили, что проблема с отоплением в регионах РФ особенно обострилась на фоне минусовых температур и российской политики военного времени.

Как отмечает разведка, РФ предпочитает финансировать военные расходы, а не общую государственную инфраструктуру, особенно после полномасштабного вторжения в Украину.

Многим региональным правительствам РФ предложили взять финансировать местные добровольческие формирования, что, вероятно, привело к перенапряжению их бюджетов и необходимости сокращения расходов на содержание инфраструктуры.

Кроме того, мобилизация, вероятно, привела к дефициту рабочей силы во всех сферах, включая квалифицированных инженеров-теплотехников и сантехников.