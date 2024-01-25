Премьер Швеции согласился встретиться с Орбаном для обсуждения вступления в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон согласился на предложение премьера Венгрии Виктора Орбана встретиться для обсуждения заявки Швеции на вступление в НАТО, но отметил, что это может быть не обязательно в Будапеште, сообщает Европейская правда.

В тексте Кристерссон благодарит Орбана за приглашение в Венгрию и выражает согласие с тем, что активный политический диалог между Стокгольмом и Будапештом пойдет на пользу обеим сторонам.

"Как вы и отметили, есть несколько вопросов общего интереса – на двустороннем уровне, с нашим сотрудничеством по истребителям Gripen, на уровне ЕС, учитывая будущее председательство Венгрии, и в НАТО, где мы являемся союзниками" , – пишет премьер Швеции.

Он отмечает, что ратификация парламентом Венгрии вступления Швеции в НАТО создала бы "прочную основу" для прогресса в двусторонних отношениях и "укрепления взаимного понимания и доверия".

"Ожидаю возможности обсудить с вами все эти вопросы в Будапеште в дату, удобную для нас обоих. Также у нас будет возможность встретиться на важном заседании Евросовета в Брюсселе 1 февраля" , – отметил Ульф Кристерссон.

Напомним, 23 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил своего шведского коллегу в Будапешт, чтобы обсудить заявку на вступление Швеции в НАТО. Позже в тот же день парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Швеции в НАТО – раньше Венгрии.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём, комментируя приглашение Орбана, сказал, что для таких переговоров пока нет причин.