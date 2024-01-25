На борту Ил-76 должны были находиться чиновники, но им запретили садиться – ГУР

На борту самолета Ил-76, накануне упавшего в Белгородской области России, должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Радио Свобода.

По его словам, об этом украинской разведке стало известно уже после крушения самолета.

"На борту действительно должны были находиться несколько VIP-ов официальных от военно-политического представительства государства-агрессора. Их фамилии известны и будут названы, материалы будут предоставлены в рамках международного расследования. Но в последний момент ФСБ фактически приказало им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта. Эта информация была уже выяснена после того, как событие произошло" , – говорит Юсов.

Он также добавляет, что российским спасателям не разрешили произвести осмотр места падения самолета.

"Приехавшие на место происшествия представители российского МЧС были фактически изгнаны представителями ФСБ и военными, и им не дали возможность осуществить, согласно протоколу, осмотр места и локализацию этой авиакатастрофы" , - рассказал представитель ГУР.

Юсов также говорит, что на видео с места падения самолета не видно останков человеческих тел. А в местный морг в Белгороде накануне доставили всего пять тел.

"Известно из агентурных данных в частности, что по состоянию на вчера в Белгородский морг попали всего пять тел. Собственно, это количество соответствует количеству личного состава экипажа, того же Ил-76 - того же самолета, который находился в составе Военно-космических сил России" , - говорит он.

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