В Киев приехал министр иностранных дел Литвы
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл в Украину в четверг, 25 января, для встречи с украинскими чиновниками, сообщает Европейская правда.
Это уже восьмой визит Ландсбергиса в Украину после российского вторжения в феврале 2022 года.
По дороге в Киев литовский министр заявил журналистам, что этот год войны будет особенно важным, поскольку дальнейшая поддержка Украины со стороны Запада может определить ее результат.
"Многие эксперты признают, и мы в Литве говорим, что 2024 год может быть и будет чрезвычайно важным для хода войны в Украине", – сказал Ландсбергис.
"Есть сценарии, если предположения правильные, что Украина получает более сильную поддержку со стороны Запада, то ее позиция в войне укрепляется, но предполагаются и более сложные сценарии", – добавил он.
Во время визита, который продлится несколько дней, глава МИД Литвы встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, секретарем СНБО Алексеем Даниловым и другими официальными лицами.
По словам министра, его визит будет посвящен "возможным сценариям на этот год и тому, что мы можем сделать, чтобы помочь избежать некоторых сложных сценариев для Украины".
Он также примет участие в подписании меморандума о взаимопонимании между представительством ЕС в Украине и Литовским центральным агентством по управлению проектами (CPA) о сотрудничестве в реализации проекта по строительству укрытий в украинских школах, который финансируется ЕС.