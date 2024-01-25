В Киев приехал министр иностранных дел Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл в Украину в четверг, 25 января, для встречи с украинскими чиновниками, сообщает Европейская правда.

Это уже восьмой визит Ландсбергиса в Украину после российского вторжения в феврале 2022 года.

По дороге в Киев литовский министр заявил журналистам, что этот год войны будет особенно важным, поскольку дальнейшая поддержка Украины со стороны Запада может определить ее результат.

"Многие эксперты признают, и мы в Литве говорим, что 2024 год может быть и будет чрезвычайно важным для хода войны в Украине" , – сказал Ландсбергис.

"Есть сценарии, если предположения правильные, что Украина получает более сильную поддержку со стороны Запада, то ее позиция в войне укрепляется, но предполагаются и более сложные сценарии" , – добавил он.

Я back в capital city of most inspirational europeans I ever met, finding out how Lithuania can help even more. Слава Украине! pic.twitter.com/bKrxGnCoTG — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) January 25, 2024

Во время визита, который продлится несколько дней, глава МИД Литвы встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, секретарем СНБО Алексеем Даниловым и другими официальными лицами.

По словам министра, его визит будет посвящен "возможным сценариям на этот год и тому, что мы можем сделать, чтобы помочь избежать некоторых сложных сценариев для Украины".

Он также примет участие в подписании меморандума о взаимопонимании между представительством ЕС в Украине и Литовским центральным агентством по управлению проектами (CPA) о сотрудничестве в реализации проекта по строительству укрытий в украинских школах, который финансируется ЕС.