ЕС начинает скрининг законодательства Украины перед переговорами о вступлении

Украинская делегация приняла участие в Брюсселе в учредительной встрече по началу скрининга – важного процесса оценки украинского законодательства на соответствие праву ЕС, предшествующего официальному началу переговоров о вступлении, сообщает Европейская правда.

В рамках подготовки к началу непосредственных предвступительных переговоров Украина сформирует дорожные карты в сферах верховенства права, свободы движения лиц (юстиция, свобода, безопасность) и реформы государственного управления.

Во время заседания европейская сторона представила особенности и этапы проведения официального скрининга.

В рамках этого процесса ЕС сформировал график встреч представителей украинских министерств и Еврокомиссии.

Вице-премьер подчеркнула, что украинские институты мобилизованы и готовы к активной совместной работе.

"Скрининг является первым фундаментальным шагом в начале переговорного процесса. Начиная этот процесс, мы осознаем ответственность, которая с ним связана. Речь идет не просто о списке реформ, но о коллективных усилиях, направленных на то, чтобы Украина соответствовала высоким стандартам, установленным Европейским Союзом.

В этом контексте я рада приветствовать начало работы по проведению Европейской комиссией аналитической проверки украинского законодательства на соответствие acquis ЕС" , – подчеркнула Стефанишина.

Она напомнила, что Украина еще до получения официального решения Евросовета осуществила процесс селф-скрининга, который позволил определить состояние адаптации украинского законодательства к европейскому.