В Раде обсуждают базовую военную службу с 18 до 25 лет – нардеп

В Верховной Раде обсуждают инициативу внедрения базовой воинской службы для всех граждан возрастом до 25 лет. Об этом заявил народный депутат и заместитель главы оборонного комитета Егор Чернев, сообщает Лига.net.

По его словам, это своего рода будет заменой существующей в Украине срочной службы.

Он отметил, что сейчас срочная служба в армии продолжается от года до полутора лет, зависимо от наличия высшего образования.

Чернев заявил, что "срочку" предлагают заменить трехмесячным базовым курсом военной подготовки, а также двумя месяцами специальной подготовки.

"Также предлагаем, чтобы человек, которому исполнилось 18 лет, сам выбрал время, когда он готов пройти такую подготовку с 18 до 25 лет. То есть человек сам будет решать, что, условно в следующем году или через два года, он готов пройти такое обучение" , — сказал нардеп.

Парламентарий подчеркнул, что такой подход даст возможность спланировать нагрузку на полигоны и центры подготовки.