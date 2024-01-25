В госбюджет вернули 1,5 млрд, украденных на закупках боеприпасов для ВСУ

В результате комплексных мероприятий Минобороны и правоохранители, в госбюджет вернули почти 1,5 миллиарда гривен, которые были незаконно выведены за границу при закупке оптовой партии боеприпасов, сообщает Украинская правда.

"Благодаря слаженным действиям прокуроров Офиса генпрокурора и следователей СБУ, а также при содействии Министерства обороны Украины, во время досудебного расследования в январе 2024 года расторгнут убыточный государственный контракт со спецэкспортером на приобретение партии артиллерийских снарядов для ВСУ. Денежные средства в сумме 35 млн евро, что в эквиваленте составляет почти 1,5 млрд грн, уже возвращены компанией-нерезидентом на счета Министерства обороны" , – сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным издания, речь идет о договоре, который в декабре 2022 года подписал руководитель Главного управления по организации производства и строительства сооружений специального назначения МОУ Александр Нагорский. Он заключил дополнительное соглашение к государственному контракту с компанией - посредником на поставку 155 мм выстрела производства MES S.p.A, (Республика Италия) по завышенным ценам.

После того, как военная контрразведка СБУ разоблачила попытку провести закупку боеприпасов в обход антикоррупционных предохранителей, было начато аудиторское исследование, которое предварительно подтвердило все признаки нарушения.

22 декабря 2023 года стало известно о задержании организатора "схемы" (Нагорского).

По данным следствия, чиновник пытался присвоить бюджетные средства, выделенные под госзаказ для нужд украинских войск. Для этого он организовал перевод с баланса Минобороны на зарубежные счета аффилированной фирмы-посредницы почти 1,5 млрд грн за приобретение артиллерийских снарядов.

Эта сумма на 30% превысила стоимость другого, альтернативного контракта, который заключило новосозданное на тот момент Агентство оборонных закупок.

Подозреваемому инкриминируется препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Сейчас он находится под стражей.