Новый председатель ОБСЕ на следующей неделе посетит Украину

Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Мальты Ян Борг на следующей неделе посетит Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает The Times of Malta.

"На следующей неделе я посещу Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – сказал Борг.

По его словам, председательство Мальты будет продолжать требовать полного, безусловного и немедленного вывода российских войск со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Я еще раз заявляю о своем решительном осуждении усиленных атак (России на Украину), которые мы наблюдали в течение последних недель", – отметил он.

В присутствии российских и украинских дипломатов Борг подчеркнул, что главным приоритетом Мальты в ОБСЕ является "безоговорочное обязательство сохранять незаконную агрессивную войну РФ против Украины на первом месте в повестке дня ОБСЕ".

"Давайте сделаем все возможное, чтобы разорвать цепь непрерывного насилия, боли и страданий, которые мы наблюдаем не только в этой войне, но и в конфликтах по всему миру. Давайте остановим все преднамеренные разрушения жизненно важной инфраструктуры и смерти гражданского населения. Остановим нормализацию этого бездушного равнодушия к человеческой жизни", – резюмировал Борг.

Напомним, Мальта с 1 января 2024 года начала однолетнее председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после того, как Россия месяцами блокировала функционирование организации и одобрение председательства Эстонии.

В прошлом месяце Мальта с Финляндией, которая должна председательствовать в ОБСЕ в 2025 году, обязались поддерживать Украину, пока идет война России, и после войны, когда государство углубится в процесс восстановления.