В Минобороны сообщили о присоединении еще двух стран к коалиции дронов

Великобритания и Швеция присоединяются к коалиции дронов, которую недавно создали Украина и Латвия, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

В частности, министр обороны Швеции Поль Джонсон объявил об этом решении во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 23 января.

Также о намерении присоединиться к коалиции — и стать ее солидером вместе с Латвией — объявила Великобритания.

Коалицию дронов и РЭБ создали Украина и Латвия. Решение об этом приняли во время визита министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев. Теперь она насчитывает четыре страны-участницы.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко, воевать должны технологии, а не люди.

Она отметила, что коалиция дронов станет еще одним шагом к реализации этой идеи. Это сохранит много жизней.

"Усиление и развитие производства беспилотных систем позволит трансформировать армию и сделать новейшие технологии сегодняшней реальностью" , — сказала она.

Ранее Черногоренко представила партнерам потребность Украины в беспилотных системах, средствах радиоэлектронной борьбы и технологиях, которые будут защищать критическую инфраструктуру.