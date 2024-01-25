Германия готовит новый план обороны с учетом уроков войны в Украине

Бундесвер в течение года – впервые с конца холодной войны – разрабатывает новый комплексный оперативный план обороны, учитывающий уроки полномасштабной российской агрессии против Украины, сообщает Европейская правда.

О подробностях плана в интервью DPA рассказал территориальный командующий Бундесвером генерал-лейтенант Андре Бодеман.

План обороны Германии имеет гриф "совершенно секретно", насчитывает сотни страниц и, как ожидается, будет подготовлен к концу марта. Он, прежде всего, направлен на сдерживание потенциальной агрессии, объясняет Бодеман.

"Это значит, что я не ожидаю танкового сражения на поле боя в северной Германии и, надеюсь, никаких высадок российского десанта. Но нашей критической инфраструктуре – портам, мостам, энергетическим предприятиям – конечно, угрожают диверсии, в том числе, возможно, со стороны спецслужб, которые проникли (в страну. – Ред.) и пытаются ее повредить", – объясняет генерал-лейтенант.

Среди четырех главных угроз, предусмотренных в новом плане обороны Германии, будут упомянуты фейки и дезинформация, направленные на изменение решений власти, общественное мнение и СМИ; кибератаки; целевая вербовка; а также диверсии.

Бодеман подчеркнул, что план учитывает опыт российского полномасштабного вторжения в Украину – в частности, тот факт, что в случае агрессии со стороны РФ против НАТО значительная часть немецких сил будет переброшена на восточный фланг и не сможет защищать саму Германию.

В конце концов, ФРГ предусматривает более активное вовлечение гражданского населения и компаний в оборону с учетом уменьшения численности Бундесвера за последние десятилетия. К примеру, армия будет заключать договоры с гражданскими компаниями о предоставлении услуг.

"Этот план обороны прежде всего направлен на сдерживание. Мы что-то делаем, чтобы вообще предотвратить появление конфликта или войны", – подытожил территориальный командующий Бундесвером.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее предположил, что Россия может напасть на кого-то из членов НАТО через 5-8 лет. На этом фоне ряд европейских топ-военных призывал готовиться к возможному полномасштабному конфликту в Европе.