Суд ООН объявил дату решения по иску Украины против России

Международный суд ООН 25 января объявил дату вынесения решения по иску Украины против России о нарушении последней конвенций о запрете финансирования терроризма и преодолении всех форм расовой дискриминации, сообщает Европейская правда.

Решение Суда ООН по этому иску – первому межгосударственному иску, который Украина подала против России еще в 2017 году в связи с агрессией в Крыму и на Донбассе, – будет объявлено 31 января в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

Напомним, речь идет о деле "Применение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции по преодолению всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ)".

В нем Украина доказывает, что Россия нарушила соответствующие конвенции, вооружая вооруженные группировки своих марионеточных "республик" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и своей политикой в отношении нерусских этнических групп в оккупированном Крыму.

В апреле 2017 года Суд вынес промежуточное решение, обязав Россию не ограничивать возможности крымских татар сохранять свои представительские институты, включая Меджлис, и обеспечить доступность образования на украинском языке.

В ноябре 2019 года Суд отклонил все аргументы России относительно юрисдикции суда и приемлемости дела, что стало полной победой Украины на том этапе рассмотрения (об этом промежуточном решении "ЕвроПравда" подробно рассказывала в статье "Победа полная, но не последняя").

Слушания по этому иску продолжались 6-14 июня 2023 года.