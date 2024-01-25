Стефанишина: Решение ЕС о предоставлении Украине €50 млрд однозначно примут

Опасности, что Украина останется без финансирования Европейского Союза, нет, решение о предоставлении финансовой помощи Киеву в размере 50 млрд евро на следующие четыре года однозначно будет принято, сообщает Укринформ.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона «Единые новости».

«Хочу обратиться ко всем украинцам и сказать, что опасности того, что Украина останется без финансирования Европейского Союза, нет, это решение будет однозначно принято. Мы имеем, как минимум, три-четыре сценария принятия этого решения на столе, но боремся за лучшее и предсказуемое для нас - это 50 млрд евро в четыре года, проголосованное консенсусом всех государств», - сказала Стефанишина.

По ее словам, это будет означать, что Еврокомиссия будет иметь суверенное право по его реализации, что очень важно.

Как сообщалось, Стефанишин находится с рабочим визитом в Брюсселе, где проводит переговоры с чиновниками Европейской комиссии и в штаб-квартире НАТО.

1 февраля состоится специальное заседание Европейского совета, в ходе которого лидеры государств и правительств ЕС будут принимать решение о внесении изменений в многолетний бюджет ЕС на 2024-2027 годы. Предложения Еврокомиссии предполагают создание так называемого Украинского фонда в объеме 50 миллиардов евро на следующие четыре года, которые обеспечат постоянную поддержку для Украины сейчас, а также в перспективе во время послевоенного восстановления страны.

Венгрия ветировала отдельный пакет экономической поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро. Будапешт также блокирует выделение последнего, 500-миллионного транша из Европейского фонда мира. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна может рассмотреть возможность поддержки выделения средств после встречи с украинским коллегой, запланированной на понедельник.