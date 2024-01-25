Непал требует от России компенсаций за погибших на войне против Украины

Непал требует от России отправить на Родину всех наемников-граждан Непала, воюющих на стороне РФ в Украине, а также тела погибших и выплатить компенсацию родственникам убитых, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд в интервью Associated Press.

Согласно оценкам, российская армия завербовала более 200 граждан Непала на войну в Украине. По меньшей мере, 14 из них там погибли.

"Мы попросили Россию немедленно прекратить вербовку непальских граждан в свою армию, немедленно вернуть тех, кто уже служит в армии, вернуть тела погибших, а также лечить и вернуть тех, кто был ранен в боях" , — сказал Сауд.

По его словам, Непал также требует от России денежной компенсации для семей непальских граждан, погибших во время боевых действий.

Среди 14 подтвержденных убитых непальских граждан Россия заявила, что владеет 12 телами. Большинство непальцев хотят, чтобы тела их умерших родственников были кремированы по религиозным ритуалам.

"У нас есть информация, что пятеро наших граждан, которые воевали на стороне россиян, находятся в плену в Украине. Мы просим российскую сторону выступить с инициативами по их увольнению" , – сказал Сауд.

Правительство Непала запретило своим гражданам ездить в Россию или Украину для работы.