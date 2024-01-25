ОВА: Россияне били по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии

Российские войска в четверг обстреляли Марганецкую общину и Никополь, выпустили более 10 снарядов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лисак

"Сегодня утро было громким для Марганецкой общины, что на Никопольщине. А уже после обеда прилетало в райцентр. Оккупанты били из тяжелой артиллерии. Всего выпустили более десятка снарядов".

Повреждены 6 частных домов. Разбиты линия электропередач и газопровод. Прошло без потерь. Нет и раненых.