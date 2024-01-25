Генштаб: ВСУ отразили 13 атак в направлении Шахтерска и Бахмута

В течение суток Силы обороны Украины отразили 13 атак российских захватчиков на Шахтерском и Бахмутском направлениях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 25 января.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 65 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в районе Комиссарового Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Зноб-Трубчевская, Марчихина Буда, Заруцкое, Павловка, Запсилье, Новодмитровка, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 5 атак у Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 2 атаки оккупантов вблизи Торского Донецкой области и еще 2 атаки недалеко от Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области, Тернов и Раздолевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Терны, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 7 атак возле Богдановки, Ивановского и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе Дружковки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 5 атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 4 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 20 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах Георгиевки, Новомихайловки, Константиновки Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов н.п. Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Прасковьевка.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 6 атак кафиров юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в том числе Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки врага юго-восточнее Роботиного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Малиновка, Красное, Белогорье, Малая Токмачка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе н.п. Пруды Николаевской области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Львов, Тягинка, Ивановка Херсонской области.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

В течение суток подразделениями ракетных войск нанесен удар по 1 району сосредоточения личного состава противника.