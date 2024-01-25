Bloomberg: Россия закупила чипов из США и Европы на более чем 1 млрд долларов

В прошлом году Россия импортировала передовые американские и европейские чипы на сумму более 1 миллиарда долларов. Это произошло несмотря на введенные странами Запада санкции, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Засекреченные данные российской таможенной службы, полученные агентством Bloomberg, показывают, что более половины импортируемых полупроводников и интегральных схем за первые девять месяцев 2023 года было произведено американскими и европейскими компаниями.

В их число входили:

Intel Corp;

Advanced Micro Devices;

Analog Devices Inc;

Infineon Technologies AG;

STMicroelectronics NV;

NXP Semiconductors NV.

"Нет никаких предположений, что компании нарушили санкционное законодательство, и данные не указывают на то, кто экспортировал технологии в Россию, откуда они были отправлены и когда были произведены товары" , - говорится в материале.

Компании заявили, что полностью соблюдают санкционные требования, прекратили деятельность в России, когда разразилась война, и внедрили процессы и политику для контроля за соблюдением санкций. Они заявили, что работают над противодействием незаконной утечке товаров, в том числе совместно с соответствующими органами.

Как РФ получает иностранные чипы

Bloomberg указывает, что эта торговля подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются США и Европейский союз при прекращении поставок высоких технологий для военной машины России в результате неоднократных раундов санкций.

Это позволило России продолжать производство боевых танков и другого оружия, включая ракеты. Подавляющее большинство технологий попадает в Россию путем реэкспорта из третьих стран, включая Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

США и ЕС работают над тем, чтобы заблокировать эти маршруты, уделяя особое внимание списку высокоприоритетных товаров двойного назначения и передовых товаров, которые обнаружены в российском оружии в Украине или которые имеют решающее значение для его производства.

Что еще известно о поставках чипов в обход санкций

ЕС в настоящее время работает над новым пакетом санкций, и несколько государств-членов подталкивают блок сделать больше для подавления компаний в третьих странах, а также торговых операций, которые происходят в блоке в рамках этих предложений.

Дистрибьюторы контролируют значительную часть продаж отрасли микросхем, и у них, в свою очередь, будет несколько поставщиков. Производители не всегда обязаны отслеживать, куда попадает их продукция после продажи этим компаниям, хотя некоторые конкретные чипы военного назначения должны документально отслеживаться.

В целом таможенные данные показали, что за первые девять месяцев прошлого года Россия импортировала чипсов на сумму 1,7 миллиарда долларов, в том числе на сумму 1,2 миллиарда долларов, произведенную в целом 20 компаниями.

"На долю мелких производителей, в частности из Европы и США, вероятно, приходятся чипы на сумму 500 миллионов долларов" , - пишет Bloomberg.

Санкции частично работают

В топ-20 также вошли небольшое количество китайских производителей и тайваньская компания Realtek Semiconductor Corp., причем Россия импортировала продукцию последней на сумму около 17 миллионов долларов.

Нет никаких признаков того, что тайваньская компания экспортировала чипы непосредственно в Россию или знала, что ее товары оказались там.

Таможенная стоимость торговли высокоприоритетными товарами, возможно, немного снизилась во второй половине прошлого года, что позволяет предположить, что усилия США, ЕС и союзников из "Большой семерки" по обеспечению соблюдения санкций в отношении России, возможно, начинают приносить результаты, хотя и остаются выше довоенного уровня.

Как оправдываются производители чипов

Intel заявила, что соблюдает все применимые экспортные правила и санкции, а ее контракты требуют, чтобы клиенты и дистрибьюторы придерживались тех же правил. Компания проявляет нулевую терпимость к обходу своих требований.

Представитель AMD заявил, что компания реализует программы, предотвращающие и исправляющие послепродажное перемещение продуктов AMD в незаконные каналы и внутри них. Она будет действовать немедленно в ответ на любую информацию о продажах в зонах с ограниченным доступом, и заставит дистрибьюторов и клиентов сделать то же самое.

Компания Texas Instruments заявила, что любые поставки ее продукции в Россию являются незаконными и несанкционированными. Специальная группа контролирует продажи и отгрузки продукции, и компания принимает меры, если узнает, что дистрибьюторы и клиенты не соблюдают законы об экспортном контроле.

Россия обходит санкции

В начале января Зеленский уже заявлял, что Россия научилась обходить западные санкции, которые против Москвы ввели за полномасштабное вторжение в Украину.

Также Politico писало, что России в значительной степени удается обходить санкции в области технологий. Это позволяет Москве производить оружие и продолжать войну против Украины.

Недавно пять стран, совместно с европейскими правоохранителями, раскрыли сеть по уклонению Россией от экспортных санкций. В результате проведенной операции были арестованы три человека.