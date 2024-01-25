Шмыгаль поблагодарил Францию за дополнительные поставки ракет SCALP
Украина рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества с Францией. В частности, в военной сфере, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.
Как рассказал Шмигаль, он провел первый телефонный разговор с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем. По словам Шмыгаля, политики обсудили реализацию реформ и евроинтеграцию Украины.
Кроме этого, Шмыгаль за поставки дополнительной партии ракет SCALP, создание "артиллерийской коалиции" и увеличение поставок артиллерийских систем и снарядов.
"Отдельное внимание на вопросах продовольственной безопасности и восстановления. Работаем над конфискацией российских активов. Вместе с Францией также заинтересованы в сотрудничестве в разминировании, транспортной и энергетической сферах", - написал Шмыгаль.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подпишет соглашение о новых поставках оружия Украине. В частности, речь шла о 40 новых ракетах большой дальности SCALP и бомбах, количество которых не уточняется.
Помощь Франции Украине
Франция с начала полномасштабной войны России против Украины – один из главных европейских союзников. Страна оказывает активную финансовую и военную помощь.
Ранее стало известно, что Франция изменила тактику поставок оружия в Украину . Страна продолжит помогать с вооружением,
К примеру, недавно стало известно, что пилоты Вооруженных сил Украины в следующем году начнут прибывать во Францию для прохождения обучения в рамках военной помощи.
Также стало известно, что Украина и Франция наращивают сотрудничество в области противовоздушной обороны.