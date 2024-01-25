Стефанишина: Правительство работает над визитом Орбана в Украину

Украина работает над организацией визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который станет первым за последние почти пятнадцать лет, сообщает Европейская правда.

Это в комментарии агентству Reuters подтвердила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Во время брифинга в Брюсселе 25 января Стефанишина прокомментировала предстоящую встречу глав МИД Украины и Венгрии в Ужгороде, заявив, что она будет "связана с подготовкой предстоящего визита премьер-министра Орбана в Украину".

На просьбу "Радио Свобода" уточнить, именно Орбан должен приехать в Киев или Владимир Зеленский – в Будапешт, вице-премьер прямо не ответила, но подчеркнула, что для нее "принципиально увидеть" премьера Венгрии в Киеве.

В комментарии Reuters Стефанишина подтвердила, что речь идет именно о подготовке визита Орбана в Украину. Агентство не приводит цитаты чиновницы.

Как известно, встреча глав МИД Украины и Венгрии запланирована на 29 января в Ужгороде и имеет целью подготовить встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.

Перед этим Зеленский и Орбан коротко пересеклись в Аргентине во время визита на церемонию инаугурации новоизбранного президента. Орбан тогда сказал, что принял приглашение Зеленского поговорить о вопросах двусторонних отношений, но с условием, что министры иностранных дел подготовят встречу.