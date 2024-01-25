Экс-депутаты от ОПЗЖ получили подозрения в похищении судов торгового флота

Бывшим депутатам Одесского городского совета от запрещенной партии ОПЗЖ объявлено о подозрении в похищении 32 судов государственной компании "Украинское Дунайское пароходство", сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, злоумышленники присвоили 32 баржи торгового флота предприятия на общую сумму более 80 млн грн. Преступную схему организовали два бывших депутата от ОПЗЖ и экс-руководитель судоходной компании.

В 2017 году они заключили несколько договоров между пароходством и подконтрольной фирмой по аренде вышеупомянутых судов. Однако злоумышленники вывезли государственные баржи за территорию Украины, сменили их номерные знаки и фиктивно перерегистрировали их в аффилированную компанию.

После этого судна переправили в одну из стран Ближнего Востока. Там их разобрали и изготовили из них 12 барж большей грузоподъемности, которые затем фигуранты использовали в собственных коммерческих целях. В частности, на территории Украины, но под другой регистрацией.

Правоохранители установили местонахождение всех похищенных судов и арестовали их. Экспертиза подтвердила, что арестованные баржи изготовлены из комплектующих плавсредств государственного предприятия.

Следовательно, трем организаторам сделки и трем их сообщникам сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса:

▪️ ⁠ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной преступной группой в особо крупных размерах);

▪️ ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом с использованием служебного положения, совершенное организованной преступной группой в особо крупных размерах);

▪️ ч. 3 ст. 209 (совершение сделок с имуществом, полученным в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации (отмыванию) доходов, совершенное организованной группой в особо крупных размерах).

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы. Арестованное имущество передано в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).