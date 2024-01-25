Кулеба назвал концепцию не эскалации наиболее полезной для Путина

Украина получала определенную оборонную помощь от государств-партенров со значительной задержкой из-за концепции "не эскалации" продолжающейся российской широкомасштабной войны. Это очень сильно сыграло на руку Кремлю, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Foreign Affairs.

По словам чиновника, в этой войне "ничто не принесло Путину большей пользы, чем концепция "неэскалации".

"Это действительно то, за что он должен быть признателен, потому что концепция "неэскалации" затягивала принятие многих решений" , - отметил Кулеба.

Министр обратил внимание, что соответствующие решения по оказанию помощи Украине страны Запада "все равно принимали, но мы потеряли время, потеряли территории и потеряли жизнь".

По мнению Кулебы, основной причиной военной агрессии со стороны России является "империалистическое мышление" Путина.

"Он думает не только об Украине, он думает о возобновлении сфер влияния, которые его предшественники установили для российской империи" , - отметил чиновник.

Высказывания об эскалации и агрессии РФ

Напомним, на днях глава МИД Дмитрий Кулеба призвал министров стран Европейского союза предоставить Украине больше оружия, подчеркнув, что количество и дальность влияют на продолжительность войны.

Перед тем, 16 января, президент Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Ранее Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что по оценкам немецких экспертов, что вооруженное противостояние между Россией и НАТО возможно через пять-восемь лет.

Добавим также, что недавно руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.