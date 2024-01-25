В Белом доме не видят ослабления международной поддержки Украины

В администрации президента Соединенных Штатов Америки (США) не фиксируют никаких признаков ослабления или расфокусировки в вопросе поддержки Украины со стороны стран-партнеров и союзников, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне.

"Есть более 50 стран, которые помогают поддерживать Украину в рамках координации усилий, которыми руководит министр Остин (глава Пентагона Ллойд Остин, - ред.) - Контактная группа по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн" )", - отметил представитель Белого дома.

Так Кирби ответил на вопрос журналиста, не активизировались ли союзники Штатов в Европе относительно предоставления Украине нужной оборонной помощи для отражения продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ.

По словам американского чиновника, на прошедшем заседании в формате "Рамштайн", "являющемся своего рода коалицией", союзники и партнеры показали "достаточно много энергии" для помощи и поддержки Украины.

"Каждая страна делает это по-своему и по мере своих возможностей. Итак... это суверенные решения. Но мы не видели никакого ослабления или разобщенности, когда речь идет о поддержке Украины" , - подчеркнул он.

Также Кирби отметил, что помощь для Украины со стороны США является наибольшей

"Но очень много стран - не только в Европе, но и во всем мире, в Индо-Тихоокеанском регионе - которые по-своему активизируются, чтобы поддержать Украину. И, опять же, эта поддержка продолжает поступать" , - отметил представитель Белого дома.

Он добавил, что американское лидерство "имеет значение не только потому, что мы являемся крупнейшим донором, но и потому, что мы также играем главную роль в координации оказания помощи и ее передачи в нужные руки в Украине".

Как прошло заседание "Раммштайн-18"

Напомним, 23 января состоялось очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", уже 18-е по счету. На нем глава Пентагона Ллойд Остин призвал участников встречи предоставить Силам обороны Украины "больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров во время онлайн-встречи рассказал, что нужно ВСУ для совершения прорыва.

Также в МОУ позже рассказали о результатах "Рамштайна-18", на котором обсуждался вопрос увеличения поставок Украине дальнобойного оружия. Также поднималась тема адаптации зенитных ракет западных образцов к советским пусковым платформам.