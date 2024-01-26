Госдеп: Украинцы ощутят последствия, если США не продлят помощь

У США нет другого источника для финансирования помощи Украине, кроме как пакет помощи, за который должен проголосовать Конгресс. Если за помощь не проголосуют, украинский народ почувствует негативные последствия.﻿ Об этом заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател во время брифинга, сообщает Украинская правда.

Пател отметил, что "здесь нет волшебного горшка денег", поэтому приходится ожидать и надеяться, что Конгресс сможет действовать быстрее и оперативно.

Как только будет проголосовано за дополнительное финансирование для Украины, США смогут продолжать выполнять обязательства по поддержке украинских партнеров во всех сферах, включая безопасность, экономическую и гуманитарную поддержку.