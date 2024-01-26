Госдеп: Украинцы ощутят последствия, если США не продлят помощь
У США нет другого источника для финансирования помощи Украине, кроме как пакет помощи, за который должен проголосовать Конгресс. Если за помощь не проголосуют, украинский народ почувствует негативные последствия. Об этом заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател во время брифинга, сообщает Украинская правда.
Пател отметил, что "здесь нет волшебного горшка денег", поэтому приходится ожидать и надеяться, что Конгресс сможет действовать быстрее и оперативно.
Как только будет проголосовано за дополнительное финансирование для Украины, США смогут продолжать выполнять обязательства по поддержке украинских партнеров во всех сферах, включая безопасность, экономическую и гуманитарную поддержку.
"У меня нет конкретных данных, которые я могу предложить, но если мы не сможем этого сделать (предоставить финансирование - ред.), будут ощутимы реальные последствия для украинского народа. И, наконец, пострадает возможность украинского народа бороться против российской агрессии", – сказал он.