Украина в ООН: Военно-транспортные самолеты РФ являются легитимной целью для ВСУ
Украина не была проинформирована о перевозке своих военнопленных на самолете Ил-76, который потерпел катастрофу в Белгородской области. Если факт подтвердится, это будет свидетельствовать о первом использовании Россией людей в качестве живого щита для прикрытия транспортировки боекомплекта, которым бьют по украинским городам. Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин на заседании Совета Безопасности ООН 25 января, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.
Она напомнила, что за последнюю неделю Россия усилила ракетные удары по территории Харьковской области, что стало причиной массовых жертв и раненых среди гражданского населения.
Гайовишин связала эти атаки с увеличением числа военно-транспортных самолетов, в частности Ил-76, которые в последнее время направляются на аэродром Белгорода.
"Учитывая ситуацию, Вооруженные Силы Украины и в дальнейшем будут принимать меры по уничтожению средств доставки, а также контроля воздушного пространства с целью ликвидации террористической угрозы, в частности на направлении Белгород - Харьков. Напомню, что по законам ведения войны, военно-транспортные самолеты вооруженных сил Российской Федерации являются легитимной военной целью", - сказала она.
Постоянный представитель Украины при ООН также напомнила, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Украиной и Россией, однако этого не произошло. По ее словам, украинская сторона выполнила свои обязательства - российские военнопленные были своевременно доставлены в согласованное место и в безопасности ожидали обмена.
"Россия должна была гарантировать такой же уровень безопасности пленных военнослужащих Украины. В то же время украинская сторона не была проинформирована о необходимости соблюдения безопасности воздушного пространства вблизи Белгорода в определенный период, как это неоднократно делалось в прошлом", - отметила Гайовишин.
Она также отметила, что Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и способах перевозки пленных. И отметила, что это уже может свидетельствовать об умышленных действиях России на создание угрозы жизни и безопасности пленных.
"Если информация о том, что на борту самолета находились украинские военнопленные, подтвердится, это будет первый случай использования Россией живого щита в воздухе для прикрытия транспортировки ракет для их дальнейшего использования против мирных украинских городов", - подытожила представительница Украины при ООН.