Украина в ООН: Военно-транспортные самолеты РФ являются легитимной целью для ВСУ

Украина не была проинформирована о перевозке своих военнопленных на самолете Ил-76, который потерпел катастрофу в Белгородской области. Если факт подтвердится, это будет свидетельствовать о первом использовании Россией людей в качестве живого щита для прикрытия транспортировки боекомплекта, которым бьют по украинским городам.﻿ Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин на заседании Совета Безопасности ООН 25 января, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Она напомнила, что за последнюю неделю Россия усилила ракетные удары по территории Харьковской области, что стало причиной массовых жертв и раненых среди гражданского населения.

Гайовишин связала эти атаки с увеличением числа военно-транспортных самолетов, в частности Ил-76, которые в последнее время направляются на аэродром Белгорода.

"Учитывая ситуацию, Вооруженные Силы Украины и в дальнейшем будут принимать меры по уничтожению средств доставки, а также контроля воздушного пространства с целью ликвидации террористической угрозы, в частности на направлении Белгород - Харьков. Напомню, что по законам ведения войны, военно-транспортные самолеты вооруженных сил Российской Федерации являются легитимной военной целью" , - сказала она.

Постоянный представитель Украины при ООН также напомнила, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Украиной и Россией, однако этого не произошло. По ее словам, украинская сторона выполнила свои обязательства - российские военнопленные были своевременно доставлены в согласованное место и в безопасности ожидали обмена.

"Россия должна была гарантировать такой же уровень безопасности пленных военнослужащих Украины. В то же время украинская сторона не была проинформирована о необходимости соблюдения безопасности воздушного пространства вблизи Белгорода в определенный период, как это неоднократно делалось в прошлом" , - отметила Гайовишин.

Она также отметила, что Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и способах перевозки пленных. И отметила, что это уже может свидетельствовать об умышленных действиях России на создание угрозы жизни и безопасности пленных.