ISW: В РФ больше не будут помиловать осужденных, идущих на войну
Кремль больше не предлагает помилование осужденным новобранцам и существенно меняет условия их службы. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Вероятно, это из-за сокращения количества осужденных, пригодных для набора в российские вооруженные силы.
BBC пишет, что российские чиновники закончили набор в подразделения "Шторм-Z" в августе 2023 года и начали набор осужденных в подразделения "Шторм-V" на основе новых условий контракта в сентябре 2023 года.
Ранее российские чиновники вербовали осужденных с помощью обещаний помилования и шестимесячных контрактов, а подразделения "Шторм-V", как сообщается, не обещают помилования или даже условно-досрочного освобождения и продлевают контракты осужденных на неопределенный срок до конца войны.
Российские чиновники, вероятно, продлили контракты на основе приказа президента России Владимира Путина о частичной мобилизации, как это делают российские военные для мобилизованного личного состава.
Военкоматы РФ официально освобождают призывников-осужденных по процедуре, которая больше не является юридически эквивалентной "условно-досрочному освобождению", что свидетельствует о том, что призывники-осужденные юридически все еще считаются заключенными.
Российские чиновники сообщили, что по состоянию на октябрь 2023 года количество заключенных в России составляло 266 000 человек - заметное сокращение на 54 000 заключенных по сравнению с январем 2023 года. Потери призывников в результате изнурительных штурмов в Украине и относительно короткие сроки их контрактов, возможно, побудили Кремль ввести более жесткие условия службы, чтобы удержать больше призывников на фронте в Украине. Контрактные условия службы в новых подразделениях "Штурм-V" менее привлекательны и могут препятствовать набору осужденных, хотя российские чиновники заставляют осужденных подписать контракты.
Российское оппозиционное издание "Важные истории" сообщило 25 января, что личный состав "Шторма-Z" обратился с письмом к Путину с просьбой решить проблему с отсутствием обещанных выплат, выплат за ранения и документов о снятии судимости для личного состава.
В ответе российской военной прокуратуры бойцу "Шторма-Z" написали, что указ Путина, который обещает единовременные выплаты в случае ранения или гибели, не касается бойцов "Шторма-Z".
Ключевые выводы ISW за 25 января
- Украинские и российские власти открыли уголовные производства по факту катастрофы российского военно-транспортного самолета Ил-76, произошедшей 24 января в Белгородской области.
- В ночь с 24 на 25 января российские войска осуществили серию ракетных и беспилотных ударов по Украине.
- Как сообщается, Служба безопасности Украины (СБУ) провела успешный удар с беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу "Роснефти" в Туапсе, Краснодарский край, в ночь с 24 на 25 января.
- Сообщается, что российские войска все чаще применяют химическое оружие в Украине, продолжая очевидные нарушения Конвенции о запрещении химического оружия, участницей которой является Россия.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что война России в Украине "направлена против самого существования Украины как суверенного государства".
- Российские власти вынесли 25 января тюремные приговоры по ряду громких дел, в том числе заключенному российскому ультранационалисту и бывшему офицеру Игорю Гиркину.
- Сообщается, что Кремль больше не предлагает помилования осужденным новобранцам и существенно меняет условия их службы, вероятно, в ответ на сокращение количества осужденных, пригодных для набора в российские вооруженные силы.
- Российский инсайдерский источник утверждает, что российское военное командование недавно заменило заместителя командующего Южного военного округа (ЮВО) и назначило нового начальника штаба ЮВО, хотя ISW не может подтвердить это утверждение.
- 25 января, российские войска осуществили подтвержденное продвижение вблизи Авдеевки на фоне длительных позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения.
- Агентство Bloomberg сообщило 24 января, что дефицит рабочей силы в России привел к тому, что заработная плата в гражданском секторе выросла настолько, что может конкурировать с относительно прибыльными военными зарплатами, что, вероятно, сделает военную службу еще менее привлекательной для российских граждан.
- Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов 25 января подписал указ, который вводит "особый режим" въезда и выезда между оккупированным Крымом и оккупированной Херсонской областью, как сообщается, с целью "локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов" в оккупированном Крыму.