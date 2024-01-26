Курс валют НБУ на 26 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 26 января 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 25 января, вырос до уровня 37.58 за 1 доллар.
Евро подорожал на 3 коп до 40.92 за 1 евро.
Рубль подешевел на 2 коп до 4.21 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 47.82 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 43.43 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого остается стабильным на уровне 9.35 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 25 января 2024 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.582500
|EUR
|Евро
|40.916100
|RUB
|Рубль
|0.421210
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.816200
|CHF
|Швейцарский франк
|43.427900
|PLN
|Польский злотый
|9.346600