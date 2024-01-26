Курс валют НБУ на 26 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 26 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 25 января, вырос до уровня 37.58 за 1 доллар.

Евро подорожал на 3 коп до 40.92 за 1 евро.

Рубль подешевел на 2 коп до 4.21 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 47.82 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 43.43 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого остается стабильным на уровне 9.35 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 25 января 2024 года.