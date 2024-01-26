Оккупанты ударили по Херсону ракетами из С-300: повреждены здания

Российская армия в ночь на 26 января атаковала Херсон. Оккупанты выпустили по городу ракеты из зенитного комплекса С-300. Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

По его словам, оккупанты этой ночью нанесли два ракетных удара. В результате вражеской атаки поврежден детский сад, многоэтажка и здание торгового центра.

Из-за ракетного удара в собственном доме ранения получила 54-летняя жительница Херсона. У нее ранение ноги и взрывная травма. Медики оказали ему помощь на месте.