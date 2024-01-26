У Байдена не будут отказываться от соглашения с республиканцами, несмотря на Трампа – СМИ

В Белом доме не намерены отступать от переговоров по договоренности о защите южной границы США, от которой зависит финансирование Украины, несмотря на попытки Дональда Трампа вмешаться. Об этом пишет Politico, сообщает Европейская правда.

Накануне американские официальные лица заявили, что администрация президента США продолжает работать и призывает представителей Республиканской партии делать то же самое.

"Это президент (Джо Байден. – Ред.), который знает, что нам нужны действия, и добросовестно работает над тем, чтобы это произошло. И мы не видим никаких причин для того, чтобы политика стала помехой" , – заявила журналистам на борту самолета Air Force One заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

Между тем в Конгрессе участники переговоров пытались спасти их после того, как лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнел намекнул, что склоняется перед желанием Трампа сорвать соглашение по границе.

На следующий день Макконнелл объяснил, что он все еще поддерживает продолжение финансирования безопасности границы, связанного с Украиной, хотя он и другие ведущие республиканцы не смогли полностью опровергнуть слухи о том, что соглашение под угрозой.

Поздно вечером в четверг Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором сказал, что стране "лучше не заключать соглашение", если оно не будет "идеальным", и назвал нынешние усилия Сената "бессмысленными".

В ответ демократы обвинили Трампа в попытке заморозить кризис на границе ради политической выгоды на выборах.

В то же время Белый дом не спешит критиковать экс-президента, поскольку чиновники чувствуют, что любая политическая реакция с их стороны будет использована республиканцами для того, чтобы уничтожить любую возможность заключить соглашение, которое еще остается.

"Мы считаем, что на границе нужно действовать. Что нам нужно объединить усилия для достижения компромисса на основе здравого смысла в отношении пограничных мер, пограничной политики и пограничных ресурсов. И мы все еще надеемся, что это может произойти" , – сказала Далтон.

По данным анонимных собеседников издания, помощники Джо Байдена понимают, что одобренное Сенатом соглашение, скорее всего, не пройдет в Палате представителей.

Они сосредоточились на том, чтобы провести соглашение через Сенат, которое, по их мнению, продемонстрирует способность Байдена достигать двухпартийного согласия и его стремление решить проблему границ. После этого команда президента планирует обвинить республиканцев Палаты представителей в затягивании.

"Они хотят получить соглашение от Сената, хотя знают, что оно мертво, чтобы иметь возможность вступить в спор с республиканцами в Палате представителей" , – сказал один из собеседников издания.

Переговоры по законопроектам для финансирования помощи Украине, Израилю и Тайваню и усиления безопасности на южной границе США продолжаются с октября прошлого года.