В Украине разрешили находиться в укрытии с домашними животными

В Украине уже разрешено находиться в укрытиях с домашними животными. Об этом говорится в приказе министра внутренних дел Игоря Клименко №18 от 10 января 2024 года, опубликованном в Едином государственном реестре нормативно-правовых актов, сообщает Укринформ.

"Лица, прибывающие в объекты фонда защитных сооружений с домашними животными, размещаются в отдельных помещениях или уединенных местах" , - отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что владелец домашнего животного или сопровождающее его лицо должно обеспечивать: постоянное наблюдение за домашними животными; необходимые условия, отвечающие биологическим, видовым и индивидуальным особенностям домашнего животного; безопасность окружающих людей и животных, а также имущества от причинения вреда домашним животным; безопасность сопровождаемого домашнего скота.

Это лицо также должно обеспечивать соблюдение требований санитарно-гигиенических и ветеринарных норм и правил; наличие поводка для домашних животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, а также намордника на собаках пород, включенных в Перечень опасных пород собак, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 10 ноября 2021 г. № 1164.