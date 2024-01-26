"Новая почта" в 2023 году открыла более 2200 отделений

Крупнейший частный почтовый оператор Украины "Новая почта" за год открыл 2242 новых отделений. К началу 2024 года сеть компании состояла из 11 460 отделений, сообщила ее пресс-служба, сообщает Лига.Бизнес.

Количество почтоматов увеличилось более чем на 10% – на 1853 до 15 590. 60% всех почтоматов работают внутри помещений и жилых комплексов, а 40% – на улице.

Компания указала, что в прошлом году особый акцент она делала на открытии PUDO – точек сервиса (так в компании называют отделения и почтоматы вместе) на территории бизнеса партнеров, где можно отправить или получить уже оплаченные посылки весом до 10 кг. Такие точки могут размещаться в аптеках, магазинах, АЗС и уже работают в сети БРСМ, Moyo, Delvi.

Отделения и почтоматы "Новой почты" находятся в более чем 10 000 населенных пунктов по всей Украине. Наиболее активный рост сети произошел в Черновицкой, Тернопольской, Винницкой, Волынской, Ровенской, Кировоградской и Черкасской областях.

На развитие сети в Украине компания потратила 1,1 млрд грн. В этом году сумма будет еще больше – 1,9 млрд грн.