Ермак и Салливан обсудили разблокировку помощи Украине

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел очередные телефонные переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Они обсудили принятие Конгрессом США решения по Украине, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

В ходе переговоров Ермак отметил важность встреч украинской и американской стороны, которые состоялись в Давосе на полях Всемирного экономического форума. В частности, речь шла о четвертой встрече советников по реализации Формулы мира Украины и подготовке к Глобальному саммиту мира.

Ермак и Салливан обсудили ситуацию на фронте и недавние ракетные удары России.

Отдельное внимание стороны уделили вопросу принятия Конгрессом США решений, касающихся продолжения финансирования помощи Украине.