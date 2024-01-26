Арахамия назвал количество "слуг", желающих сложить полномочия

В настоящее время единства в украинском парламенте нет, считает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Единство было полтора года назад, а сейчас ситуация в этом плане еще хуже, чем до полномасштабной войны. Об этом Арахамия сказал во время дискуссии "2024: сценарии для страны", сообщает Левый берег.

По его мнению, стране грозит парламентский кризис из-за депутатов, желающих перестать работать.

"С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только во фракции 17 есть заявлений на составление мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще один мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам – будет 400 человек. 226 (минимально необходимое количество для принятия решения – Ред.) из 400 очень трудно собирать, честно говоря.

В других фракциях и партиях я тоже знаю, что есть люди, желающие уйти. Мы решили для себя, что не будем давать голоса за составление мандатов, только если медицинская действительно ситуация, а так больше никаких нет условий, по которым мы будем голосовать за составление мандатов. Для того чтобы сохранить парламент легитимным" , – пояснил он.

Напомним, в декабре Комитет избирателей Украины сообщал, что ежемесячно Верховная Рада теряла по одному депутату ежемесячно. Главные причины составления мандатов – скандалы, уголовные производства и желание потеряться.

Последнее "прореживание рядов" у Рады было 8 декабря, когда депутатских мандатов лишили сразу троих избранников народа. Это Максим Ефимов из "Восстановления", связанный с запрещенной ОПЗЖ Дмитрий Шпенов и Виталий Данилов из "Батькивщины".