Оккупанты усилили штурмовые действия на Таврическом направлении – командующий

За прошедшие сутки, 25 января, украинские военные уничтожили 161 вражеский БпЛА на Таврическом направлении. Россияне в это время усилили наступательные и штурмовые действия. Об этом заявили в объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

В течение суток враг:

нанес 10 авиационных ударов;

4 ракетных удара;

провел 50 боевых столкновений;

совершил 624 артобстрела.

"Российские оккупанты увеличили количество наступательных и штурмовых действий" , - пишет команду ющий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Авдеевское направление

Силы обороны отбили 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

ВСУ продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 25 атак.

Шахтерское направление

Защитники отбили 6 атак оккупантов юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление

Военные отбили 3 атаки врага юго-восточнее Роботино Запорожской области.

Потери врага составили 480 человек. Также ВСУ уничтожили 23 единицы военной техники россиян, а именно:

2 танка;

7 ББМ;

6 артсистем;

5 автомобилей;

3 единицы специальной техники.