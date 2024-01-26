Госдеп: Стратегическая цель США – победа Украины в войне

В США верят, что до конца 2024 года Украина станет сильнее и будет иметь лучшие позиции для определения своего будущего. А ее будущее – это американская помощь для победы. Такое заявление сделал помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен, сообщает Голос Америки.

"Как сказал президент Байден, мы поможем Украине победить. Итак, это стратегическая цель" , – сказал О'Брайен, выступая в аналитическом центре German Marshall Fund.

Достичь этого, по его словам, можно будет благодаря все еще ожидаемой дальнейшей финансовой помощи США и европейским обязательствам. В частности, должностное лицо возлагает надежды на принятие решения ЕС о выделении помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.