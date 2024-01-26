В Кремле опровергли информацию о "согласии" на членство Украины в НАТО

Кремль опровергает информацию, что Россия готова согласиться на вступление Украины в НАТО.﻿ Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Деловая столица.

"Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности" , — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, по данным американского издания Bloomberg,, Путин по неофициальным каналам посылает США сигналы, что открыт к обсуждению будущих мер безопасности для Украины.

При том он глава Кремля якобы готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления Киева в НАТО, но будет настаивать на признании контроля над территориями, уже оккупированными армией РФ.