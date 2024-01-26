В Кремле опровергли информацию о "согласии" на членство Украины в НАТО
Кремль опровергает информацию, что Россия готова согласиться на вступление Украины в НАТО. Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Деловая столица.
"Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности", — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, по данным американского издания Bloomberg,, Путин по неофициальным каналам посылает США сигналы, что открыт к обсуждению будущих мер безопасности для Украины.
При том он глава Кремля якобы готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления Киева в НАТО, но будет настаивать на признании контроля над территориями, уже оккупированными армией РФ.