В ХАМАСе заявили о более 26 тысячах погибших в Газе

Министерство здравоохранения Газы, которым руководит группировка ХАМАС, сообщает, что с начала войны с Израилем в анклаве было убито 26 083 человека, еще 64 487 получили ранения, сообщает Укринформ.

В министерстве добавили, что за прошедшие сутки в Газе погибли 183 человека.

Эти цифры включают около 10 000 боевиков ХАМАС, которые, по словам военных Израиля, были убиты во время боев в секторе, а также гражданских лиц, убитых палестинскими ракетами.

Напомним, 7 октября ХАМАС вторгся в Израиль, начал убивать и похищать как военных, так и гражданских. Израиль ответил обстрелами мест базирования террористов в секторе Газа.

Семидневный перерыв в боевых действиях привел к освобождению около 100 заложников, удерживаемых ХАМАС, в обмен на освобождение 240 палестинских заключенных в Израиле, а также облегчил доступ гуманитарной помощи в сектор Газа.

Армия Израиля возобновила боевые действия после нарушения группировкой ХАМАС соглашения о прекращении огня.