Переговоры о помощи Украине в Сенате США под угрозой – СМИ

Двухпартийные переговоры в Сенате США по соглашению о безопасности границ, от которого зависит дальнейшая помощь Украине, оказались под угрозой.﻿ Об этом сообщает The Guardian, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Мы находимся в критическом моменте, и мы должны приложить все усилия, чтобы сделать это (постановления решения - ред.). И если мы не сможем этого сделать, тогда мы перейдем к плану Б. По крайней мере, все еще предпринимаются попытки достичь решения, которое бы удовлетворило многих республиканцев" , - рассказал журналистам второй республиканец в Палате представителей сенатор Джон Тун.

Отмечается, что неспособность заключить соглашение будет иметь глобальные последствия. Как сообщает Пентагон, украинские солдаты на фронте рискуют остаться без боеприпасов.

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что "будущая война в Украине" и "безопасность нашей западной демократии" зависят от того, достигнет ли Конгресс соглашения.

По информации СМИ, лидер меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл сказал республиканцам на частной встрече, что "время и политическая воля для принятия двухпартийного соглашения о границе заканчиваются, а республиканцы не должны подрывать намерения Трампа сосредоточить свою кампанию в Белом доме на вопросах иммиграции".

В то же время Макконнелл подчеркнул свою приверженность соглашению о границе и помощи Украине во время республиканского обеда в четверг, 25 января.