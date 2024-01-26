РФ не соглашается на международное расследование падения Ил-76 – ГУР

Россия не предоставила Совету безопасности ООН доказательств того, что на борту военно-транспортного самолета Ил-76 были военнопленные украинцы, и отвергает требование проведения международной комиссией расследования того, что произошло под Белгородом 24 января. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

Юсов напомнил, что на заседании Совета безопасности ООН заместитель генсека этой организации заявила, что Организация Объединенных Наций не может установить, были ли на борту российского военно-транспортного самолета Ил-76 украинские военнопленные.

Розмари Дикарло сказала, что ООН не в состоянии ни проверить сообщения украинской и российской сторон по поводу груза Ил-76, ни установить обстоятельства падения самолета.

"Государство-агрессор не предоставило очевидных доказательств, подтверждающих их версию событий. Зато мы можем повторить и констатировать, что речь идет о военном самолете, который был задействован в перевозке российского оружия и вражеского личного состава неоднократно. И Россия не сообщала Украине, что этим самолетом будут транспортироваться украинские военнопленные.

Что касается конкретных причин падения этого самолета, то, конечно, требование создания открытой международной комиссии логично и обоснованно. Чтобы точно выяснить, что именно стало причиной падения самолета, можно изучить крупные остатки этого самолета, "черные ящики" и внимательно обследовать место авиакатастрофы. На данный момент, как мы слышим, Россия отвергает возможность работы такой комиссии" , – сказал он.

Юсов отметил, что 24 января должен был быть один из крупнейших и "юбилейный 50-й" обмен пленными, но он не состоялся.

Он добавил, что это не первая попытка РФ использовать тему военнопленных в провокационных целях, но Украина продолжит работу для возвращения своих защитников и защитниц, а также гражданских из российского плена.