"Укрпочта" и система "Шлях" возобновили работу после хакерской атаки

Дата-центр "Парковый" вернул всю сетевую инфраструктуру в режим штатной и безопасной работы после вчерашней хакерской атаки, сообщает Лига.Бизнес.

"После обнаружения, подробного изучения и локализации угрозы мы вернули всю сетевую инфраструктуру в режим штатной и безопасной работы. Клиенты с частной облачной инфраструктурой уже имеют доступ к данным. Сейчас продолжается активная фаза восстановления части поврежденной инфраструктуры из резервных копий. Доступ к этим данным предоставим поэтапно в течение 48 часов" , – говорится в сообщении.

В Государственной службе по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) уже сообщили о возобновлении работы сайта ведомства и системы "Шлях" после технического сбоя.

"Вниманию международных автомобильных перевозчиков и водителей. Система "Шлях" и сайт Укртрансбезопасности работают в штатном режиме" , – говорится в сообщении.

Также о возобновлении работы сервисов проинформировала Укрпошта. Об этом почтовый оператор сообщил в комментариях в Facebook своим клиентам.

Сайт государственного русскоязычного телеканала FreeДом также возобновил работу.

Нафтогаз, также пострадавший от хакерской атаки, на момент публикации новости не сообщал о возобновлении работы сервисов.