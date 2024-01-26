Минобороны Франции о "гибели наемников в Харькове: скоординированная дезинформация

Министерство обороны Франции после публикации российских фейков о якобы гибели "французских наемников" в результате удара по Харькову заявило, что речь идет о скоординированной дезинформации, сообщает Европейская правда.

В министерстве отметили, что Россия уже давно прибегает к дезинформации против Франции, а после последних заверений Парижа в том, что поддержка Киева будет продолжаться, эта волна усилилась.

"Соответствующие государственные службы обнаружили и отслеживают скоординированную деятельность России, в том числе с использованием пророссийских информационных сетей и госСМИ, как "Спутник", RT, РИА Новости, чтобы ретранслировать и увеличивать охват этой ложной информацией" , – заявили в министерстве.

Причиной реакции Парижа стало, в частности, заявление Москвы 17 января о том, что в результате ракетного удара по Харькову якобы попали по месту временного расположения "французских наемников", из которых якобы 60 погибли и 20 получили ранения, после чего в российских телеграм-каналах начали распространять якобы списки погибших.

После того заявили, что Россия якобы уничтожила переданную Украине франко-итальянскую систему SAMP-T.

В Минобороны Франции отметили, что некоторые из этих "списков погибших наемников" распространяли еще в первые недели полномасштабной войны.

"Ни одно из этих сообщений не подтверждено Францией... Против Франции в очередной раз развернули кампанию грубой российской дезинформации. В отличие от некоторых других, Франция не использует наемников" , – заявил министр обороны Себастьен Лекорню.

"В связи с усилением французской военной помощи Украине мы ожидаем, что эта российская деятельность продолжится. Мы ее осуждаем и усиливаем со своей стороны отслеживание таких манипуляций" , – добавил он.

В комментарии AFP один из информированных дипломатов сказал, что хотя к украинскому Интернациональному легиону действительно присоединились много иностранцев-добровольцев, и некоторые французы в списке, распространяемом россиянами, скорее всего являются членами легиона, многие другие имена явно ложные.

Дополнительным элементом атаки на Францию в этих заявлениях Москвы является то, что французское законодательство предусматривает уголовную ответственность за наемничество для ведения боевых действий – 5 лет лишения свободы и 75 тысяч евро штрафа.