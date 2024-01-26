Падение Ил-76 в России: омбудсмен обратился к Красному Кресту

О перевозке военнопленных самолетом Ил-76 Россия должна была сообщить Международному комитету Красного Креста – чтобы выяснить, сделала ли она это, Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец официально обратился в МККК с запросом, сообщает Радио Свобода.

Чиновник выразил сомнение, что российская сторона передала такое предупреждение.

"Момент юридический, что когда производится транспортировка, перемещение военнопленных, изменение их места содержания, они обязаны информировать Международный комитет Красного Креста. Я потому и обратился официально, хочу получить официальный ответ от МККК, что Российская Федерация сообщала о том, что они будут перевозить тем или иным способом украинских военнопленных в этот день. Я на 99 процентов убежден, что никого они не информировали, потому что они никогда это не делают, как и нарушают другие нормы Женевской конвенции" , – говорит Лубинец.

Омбудсмен также отметил, что украинская сторона до сих пор так и не получила официальные списки пленных, которые, как утверждает российская сторона, якобы погибли на борту самолета. А в том перечне, который опубликовала главная редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян, есть много неточностей.

"Ни один официальный орган страны-террориста не обнародовал никакой информации, не предоставил ни одной фамилии. И эти списки специально, на мой взгляд, были брошены через информационные каналы пропагандистов Российской Федерации. Поэтому юридически у нас никаких списков нет. Об анализе всех распространяемых Российской Федерацией материалов, мы установили, что там очень много несовпадений и неточностей" , – добавил он.

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